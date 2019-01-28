كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:01 مساءً - تأجيل محاكمة 15 طالبا بتهمة الانضمام لتنظيم داعش لـ 19 فبراير

قررت الدائرة 29 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 15 طالبا من بينهم 11 هاربا، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد إلى جلسة 19 فبراير المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم

وكانت المحكمة أجلت الجلسة الماضية لحين حضور دفاع المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامى زين الدين.

والمتهمون هم كل من: وليد منير إسماعيل، ومحمد جمال الدين، وأحمد رأفت جمال الدين، وشقيقيه عمر ومحمد، وأحمد عبد الغني، وأحمد محمود عبد العزيز، وعاصم أحمد زكي وشقيقيه على وعمر، وخالد محمد عبد السلام، وعمرو محسن رياض، وعمر ياسر فؤاد، وعمر خالد محمود حمد المالكي، وعلى الدين أبو عيش.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان أسسوا جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتأسيس وتولي قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، والدعوة إلى تغيير النظام الحاكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.