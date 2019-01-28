كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:01 مساءً - حبس عاطل 6 سنوات بتهمة هتك عرض طفل في المنيا

قضت المحكمة الجنائية بالمنيا بمعاقبة وليد صلاح كامل، عاطل، بالسجن لمدة 6 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى على عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، المستشارين بمحكمة استئناف بنى سويف، وبحضور إسلام مصطفى محمود، وكيل النيابة، ومحسن فكرى الشيمى، أمين السر.

جاء ذلك بعد أن وجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض "ي.ع.م.ت."، والذي لم يبلغ 18 سنة كاملة، بعد تهديده بذبحه بسكين فبث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بذلك من حسر ملابسه وارتكاب جريمته.

وتعود أحداث القضية إلى اليوم الثاني من شهر أغسطس 2015 حال قيام المجنى عليه "ي"، مواليد 20|5|2011 وأثناء قيامه باللهو واللعب بالشارع قام المتهم وليد صلاح كامل باصطحابه على دراجة بخارية "موتوسيكل" وأخذه على منزله قبل صلاة الجمعة وذلك للعمل في صناعة المشبك والملبن وقام بخلع ملابس المجني عليه واغتصابه، وكان ذلك تحت تهديد التخويف بالنار والذبح إذا أخبر والده أو والدته.