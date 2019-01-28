كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:01 مساءً - بأمر النواب - أول وزيرة في حكومة مدبولي مهددة بسحب الثقة

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد، تفويض هيئة المكتب، لتحديد موعد مناقشة استجواب مقدم من النائبة شيرين فراج، ضد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بسبب التقصير في تطبيق حكام قانون البيئة علي مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها وعدم مراقبة المنشأة الصناعية وفق الشروط الفنية، وأيضا استيراد نفايات من الخارج.

جاء ذلك بالجلسة العامة، حيث أكد رئيس المجلس أنه بملحق جدول أعمال الجلسة، استجواب مقدم من النائبة شرين فراج، لوزيرة البيئة، ومن ثم استعراض الاستجواب أمام الأعضاء، ليطلب رئيس المجلس رأي الحكومة فى تحديد الموعد للمناقشة، ليرد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن الحكومة جاهزة للرد فى أى توقيت ويعتبر هذا الاستجواب الأول ضد وزير في حكومة مصطفي مدبولي.. فهل سيطلق البرلمان سيفه عبر أداة الاستجواب ويسحب الثقة من وزيرة البيئة .