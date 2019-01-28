كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:01 مساءً - صندوق تحيا مصر يزف بشرى سارة للشباب - اعرف التفاصيل

أعلنت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه تم تنظيم مبادرة سيارات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء مشروعات للشباب، وكذلك تم الإتفاق مع وزارة التموين بأن تمد هذه السيارات وحمولتها ٥ أطنان بالسلع وضرورة أن يشارك فيها ٣ شباب من أجل سهولة توزيع المخزون السلعي في المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضافت نيفين جامع، أنه تم إجراء دراسة للسيارات ١.٥ طن وتحديد أماكن لتبيع فيه المنتجات، لافتة إلي أن المشروع الاخير مع وزارة التموين عبارة عن سيارات مبردة وغير مبردة وعددها الف سيارة في مرحلتها الأولى، والمراحل الاخرى ستكون ٢٠٠ سيارة فقط ويتم الاشتراك في تمويلها مع البنك الأهلى المصري.

وأشارت إلى أن وزارة التموين هى التى ستحدد أماكن تواجد هذه السيارات بالمحافظات، قائلة:إننا بدأنا نقلل في المحافظات التي لا تحتاج لسيارات إضافية ونزيد عددها في محافظات أخرى تحتاج هذه المشروعات حتى يمكن للشباب سداد الأقساط.