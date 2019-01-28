كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:01 مساءً - غدًا.. الرئيس الفرنسي يزور الأزهر والأماكن الأثرية بالقاهرة

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيقوم بزيارة بعض الأماكن الأثرية بالقاهرة، ومشيخة الأزهر ويلتقي بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويزور أيضا مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ويلتقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأضاف راضي - في مداخلة مع "راديو مصر" - إن الرئيس السيسي يضع في مقدمة اهتماماته وأولوياته أثناء لقاءاته مع زعماء العالم وكبار المسئولين الأجانب، دعم العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وسيحتل الملف الاقتصادي جانبا كبيرا من المباحثات التي سيجريها في وقت لاحق اليوم الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، خاصة وأن ماكرون اصطحب معه وفدا كبيرا من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسية.

وأضاف أن الاستثمارات الفرنسية في مصر جيدة إلى حد كبير، موضحا أننا نأمل في زيادتها خلال هذه الزيارة، مع توسيع أنشطة الشركات الفرنسية العاملة في مصر.