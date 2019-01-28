كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - مصر تتسلم جثمان صياد مفقود بعد العثور عليه قبالة ساحل غزة

تسلمت السلطات المصرية من الجانب الفلسطينى عن طريق معبر رفح البرى جثمان صياد مصرى كان قد فقد إثر غرق مركب صيد فى البحر المتوسط قبالة ساحل غزة يوم 17 يناير الجارى نتيجة سوء الأحوال الجوية، كان على متنه سبعة صيادين مصريين تم إنقاذ ستة منهم فيما فقد السابع.

وكانت السلطات الفلسطينية قد سبق لها إخطار السلطات المصرية بالعثورعلى 6 صيادين مصريين جرفتهم الأمواج بسبب سوء الأحوال الجوية إلى قطاع غزة.. بينما بقى السابع فى الماء إلى أن عثر صيادون من غزة على جثمان الصياد السابع قبالة القطاع، وقد تم تسليم الصيادين الستة إلى السلطات المصرية.