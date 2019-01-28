كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - محمد عادل يغلق حساب سيد رجب على فيسبوك

تماشيا مع أحداث الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، أغُلق الحساب الخاص بالفنان سيد رجب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي يحمل اسم "عبد الحميد جاد الله منصور" نسبة لشخصيته في المسلسل.

وكان قرار إغلاق الصفحة في أحداث المسلسل بسبب خلافات بين أكرم الذي يقوم بدوره الفنان الشاب محمد عادل الشهير بـ"ميدو" وعبد الحميد "سيد رجب" وهو ما دفعه لإغلاق الصفحة.

وعلق سيد رجب على صفحته الشخصية بفيسبوك قائلا: "كرم قفل حساب عبد الحميد يا ترى هيرجع بعد ما اتصالحوا.. انتم تحبوا ايه ؟".

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