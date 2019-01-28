كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - مصرع مزارع صدمته سيارة نقل بالقليوبية



لقي مزارع مصرعه صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجة نارية على طريق "الدير – طوخ"، تم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثمان. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد فوزى عبد ربة مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق "الدير – طوخ". تم إخطار العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، فانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث وتبين أثناء سير سيارة نقل ثلاجة قيادة إيهاب أ ح 33 سنة على طريق الدير – طوخ اصطدمت بدراجة نارية مرخصة قيادة عبد الباقى ع ا 54 سنة مزارع ولقي الأخير مصرعه في الحال إثر إصابته بنزيف في المخ وتم نقل الجثة لمستشفى طوخ المركزى وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة بقسم الشرطة وبالعرض على النيابة صرحت النيابة بدفن الجثة والتحفظ على قائد السيارة لحين ورود تحريات المباحث.

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