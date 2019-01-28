كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - شبه العروسة الجلد.. كتاب جديد للمعبراتى عصام بطاح بمعرض القاهرة

صدر ديوان « شبه العروسة الجلد » للشاعر المعبراتى عصام بطاح حيث يشارك في الدورة الـ 50 لمعرض القاهرة للكتاب والذي انطلقت فعالياته، الأربعاء الماضى .

ويعد هذا الديوان هو الخامس ضمن أعمال الشاعر ويتضمن مجموعة من القصائد المتنوعة التي تدور في إطار الحنين إلى الماضى وألم الفراق والمعنى الحقيقى للغربة واختلاف الإحساس بها عبر الزمان والمكان.

الكتاب الجديد يصدر عن دار «ناس» للطباعة والنشر ويوزع بالجناح الخاص بدار « الوليد » بمعرض القاهرة للكتاب بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة .

يضم الديوان قصائد من الأشعار العامية، ومنها « الغربة الجديدة » و« العباسية وأهلها»، و« راحوا اللي بنحبهم » و« شمال إجبارى» و « الغياب » .. وغيرها، وتدور القصائد حول المفاهيم والقضايا الإنسانية من خلال رؤية خاصة مختلفة من حيث الطرح والمضمون .

وقال الشاعر « عصام بطاح » فى تصريح صحفى إن الكتاب وجبة شعرية لمحبي الشعر في مصر والعالم العربي، ويحتوي على مجموعة من القصائد العامية المتنوعة تتضمن موجة جديدة من المفارقات والصور الشعرية المدهشة من خلال مكاشفة الواقع الإنسانى والاجتماعى .