كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - الأوقاف تعلن أسماء المحفظين التابعين للتضامن

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري والشفوي من المحفظين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، موزعين على ثلاثة مقار.

وقالت الأوقاف في بيان: إن المقر الأول مسجد النور بالعباسية للمتقدمين من محافظات (القاهرة – الجيزة-الشرقية -الغربية -الدقهلية – البحيرة- المنوفية – بني سويف – الفيوم- السويس-دمياط- بور سعيد – البحر الأحمر)، والثاني: مركز التدريب حي العمري غرب سوهاج بجوار مستشفى الدعاة بسوهاج للمتقدمين من محافظتي أسيوط وسوهاج.

وأشارت إلى أن المقر الثالث في المركز الثقافي أعلى مسجد محمد حسين بالأقصر للمتقدمين من محافظة الأقصر.

وأوضحت الأوقاف بدء الاختبارات، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 فبراير، على أن يبدأ الاختبار التحريري في العاشرة صباحا، والشفوي في الثانية عشرة ظهرًا في نفس اليوم حسب الجدول الآتي.