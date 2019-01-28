كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - محافظ بني سويف : فحص 70.5% بحملة 100 مليون صحة

قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، إن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، المعروفة بـ«100 مليون صحة»، فحصت مليونا و243 ألفا و236 مواطنًا، بنسبة 70.5% من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة، والتي بدأت بالمحافظة في الأول من ديسمبر الماضي.

وأكد المحافظ أنه يتواصل مباشرة مع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، لمتابعة تنفيذ المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن المبادرة فحصت مليونا و243 ألفا و236 مواطنًا، حتى أمس الأحد، بمراكز المحافظة السبعة، بواقع: 185 ألفا و402 مواطن بمركز الواسطى، و148 ألفا 487 مواطنا بمركز ومدينة ناصر، و296 ألفا و418 مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، و154 ألفا و456 مواطنا بمركز ومدينة إهناسيا، و179 ألفا و616 مواطنا بمركز ومدينة ببا، و181 ألفا و974 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و96 ألفا و883 مواطنا بمركز ومدينة سمسطا.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية «السمنة، السكر، الضغط» انطلقت بالمحافظة في الأول من ديسمبر الجاري وتستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية فبراير 2019، وتستهدف فحص أكثر من 1.7 مليون مواطن، من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة، يقوم على إدارتها 534 فريقا لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة، و590 مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.