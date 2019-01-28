كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - ديل بييرو يضع يده على مشكلة إنتر ميلان

إنتر ميلان

كشف أليساندرو ديل بييرو، أسطورة نادي يوفنتوس السابق، عن المشكلة التي يعاني منها إنتر ميلان.

وخسر الإنتر، أمس الأحد، أمام تورينو (1-0)، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

وقال ديل بييرو، في تصريحات لشبكة: "سكاي سبورتس": "مشكلة إنتر ميلان هي الوضع العام، ولهذا السبب قررت الإدارة التعاقد مع بيبي ماروتا".

وأضاف: "بعض الأوضاع في النادي تنهار، كل يوم أقرأ في الصحف عن تجديد عقد قائد الإنتر ماورو إيكاردي، أو مشاكل ناينجولان، وأخيرًا موقف بيريسيتش".

وواصل: "هذا لا يمكن أن يكون في الصحف، هذه الأشياء يجب أن تدار بطريقة أخرى، داخل النادي وفي غرف خلع الملابس. إنتر لديه فريق قوي جدًا لكن عليه إيجاد السلام العقلي لأنه في شهر ديسمبر من كل عام، يبدأ الانهيار".