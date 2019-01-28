كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - محافظ الجيزة يتفقد 9 قرى بمنشأه القناطر للوقوف على مستوى النظافة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مستوى النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية داخل 9 قرى بمركز ومدينة منشأه القناطر للوقوف على مستوى أداء رؤساء الوحدات القروية، خاصه بعد حركه التغييرات التى أجراها المحافظ منذ عده أيام لرؤساء عدد من القرى داخل المركز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجه المحافظ خلال جولته التى رافقه فيها اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد بسرعة الانتهاء من رصف طريق مدخل قرية المنصورية الممتد بين جسر ترعة المنصورية وجسر ترعة المريوطية بطول 2,5 كم وبعرض يتراوح بين 20 إلى 10 أمتار.

حيث تابع راشد أعمال إزالة أى إشغالات أو تعديات من نهر الطريق لبدء أعمال الرصف ودعمة بأعمدة انارة أضافية للتسهيل على مستخدمى الطريق.

وشملت جوله المحافظ قرى المنصورية وكفر حجازى وكفر حكيم وبهرمس واتريس وبنى سلامه وابوغالب ونكلا ووردان .

وطالب المحافظ خلال الجولة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر برفع مستوى النظافة وتكثيف أعمال رفع المخلفات والرتش وتجريد الطرق ودعمها بصناديق قمامة إضافية والاهتمام بتجميل وتوسعه مداخل القرى وتكثيف التعاون المجتمعى مع الاهالى .

وحرص المحافظ على الاستماع إلى أراء المواطنين وشكواهم للوقوف على حلول لها مؤكدا أنه تم تطهير أكثر من 500 متر من مصارف قريتى كفر حجازى وأم دينار وجارى أستكمال باقى أعمال التطهير .