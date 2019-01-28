كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - أول امرأة تتولى منصب غير مسبوق بالسعودية

سجلت مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة منطقة حائل، الهنوف سليمان هليل، كأول فتاة سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين وتحليل جودتها أثناء تقديم الخدمات البلدية.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، "جاء دخول الهنوف كأول عنصر نسائي ضمن فريق رجالي مكون من 11 رجلا بقيادة أمين منطقة حائل رئيسا لمركز السعادة، وينوب عنه وكيل الأمانة لشؤون الخدمات.

وأضاف الصحيفة أن "الهنوف ستعمل في تحليل جودة الخدمات المتاحة للمواطنين خاصة في 10 خدمات رئيسية يندرج تحت كل منها 10 خدمات فرعية وهي: النظافة، الطرق، الحدائق، السيول والأمطار، المرافق، الإصحاح البيئي، الإنارة، المنظور البصري، التجهيز، صدى الخدمات".

وكان أمير منطقة حائل، دشن مركز السعادة بحضور نائبه في حفلة ودية بحسب بيان أمانة منطقة حائل، وغاب عنه عدد من وسائل الإعلام، حيث تم بث معلومات التدشين للمركز بعد 5 أيام من انطلاق أعمال المركز الأول في سعادة المواطنين في الخدمات البلدية بمنطقة حائل.