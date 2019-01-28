كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - المصيلحي يطالب بإنشاء شركات اجتماعية للمشروعات الصغيرة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يسعى إلى زيادة منافذ توزيع وزارة التموين، وبدأ في تنفيذ مبادرة لتلبية الاحتياجات من خلال الاعتماد على الشباب في المرحلتين الأولى والثانية، مضيفا: "نحن الآن لدينا المرحلة الثالثة لإقامة مشروعات لتشغيل الشباب، وذلك لسد الاحتياج في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر".

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة محمد كمال مرعي وبحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وتأكيده من مراجعة قائمة الاستيراد ونشرها كل شهر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعرفة الكميات التي تدخل مصر من السلع.

واقترح مصيلحي استقدام بيوت خبرة على أعلى مستوى، وإجراء دراسات جدوى لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالشروط الواجبة.

كما اقترح نقل التجربة الماليزية بإنشاء شركات اجتماعية والتي تعد شبيهة للشركات المساهمة، لكن هدفها جمع أرباحها لتكبير الشركة وليس توزيع الأرباح على المساهمين الكبار بها؛ لأن بها بُعدا اجتماعيا، بل يتم توزيع الأرباح على صغار المساهمين فقط والمساهمين الكبار سيأخذون أجورا فقط.