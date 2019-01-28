كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - سحر بنزيما ومهرجان ميسي الأبرز في صحف إسبانيا

صحف إسبانيا

ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، على فوز ريال مدريد بنتيجة 4-2 على إسبانيول، بالإضافة إلى انتصار برشلونة على جيرونا بثنائية دون رد، في إطار الليحا.

وخرجت صحيفة ماركا، بعنوان "الساحر كريم بنزيما".

وتابعت "بنزيما يقدم عرضًا مبهرًا وينهي مواجهة إسبانيول محرزا هدفين، وريال مدريد يؤكد تحسنه، كما ظهر سيرجيو راموس وسجل هدفه العاشر هذا الموسم ولكنه خرج مصابًا".

وفي الأسفل، علقت الصحيفة على فوز برشلونة بعنوان "برشلونة يواصل تحقيق الفوز فقط مع ميسي".

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان "مهرجان ميسي".

وأضافت "ليو حسم اللقاء ضد جيرونا، تحت صافرات الاستهجان من جماهير أصحاب الأرض".

وتحدثت الصحيفة عن لقاء ريال مدريد وإسبانيول بعنوان "كريم يقود الملكي للانتصار برباعية".

وواصلت صحيفة "سبورت"، اهتمامها بلقاء برشلونة وجيرونا، وعنونت "المتصدر السعيد".

وأكملت "البارسا كان حاسما في زيارته لملعب مونتيليفي، بعد الفوز على جيرونا بهدفي سيميدو وميسي".

كما تطرقت الصحيفة لهزيمة الإسباني رافائيل نادال على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأكدت صحيفة "سوبر ديبورتي"، رغبة فالنسيا في الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

كما أشارت إلى رغبة نجوم الخفافيش في العودة للنتائج الجيدة وتعويض التعثرات منذ انطلاق الموسم.