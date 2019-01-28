كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - صحف إيطاليا تنشغل بريمونتادا يوفنتوس وأتالانتا

صحف إيطاليا

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بفوز يوفنتوس على لاتسيو 2 ـ 1، بعد تأخره بهدف، بالجولة 21 من الكالتشيو.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "البيانكونيري لا يرحم، عاد أمام لاتسيو في معقله وقلب النتيجة إلى 2-1، الآن يتصدر بفارق 11 نقطة عن نابولي، بثنائية البرتغاليين كانسيلو وكريستيانو: 19 انتصارا من 21 مباراة".

وأضافت "عرض مجنون، دجيكو يقود روما للتقدم 3-0، قبل أن ينجح أتالانتا في التعادل 3-3، ودي فرانشيسكو غاضب".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "إنهم يعانون، يكافحون، يتغيرون ويفوزون.. لا يمكنك الفوز عليهم.. عودة قاسية من يوفنتوس أمام لاتسيو، الذي سيطر لحوالي 75 دقيقة".

وأضافت: "ماروتا الأولى.. بيريسيتش وكاندريفا يريدان الرحيل.. وإنتر يسقط أمام تورينو بهدف نظيف".

وواصلت الصحيفة: "روما بلا روح، ثنائية دجيكو وهدف الشعراوي منحوا الجيالوروسي التقدم 3-0، قبل أن يختفي ويتعادل أتالانتا 3-3".

أما صحيفة "توتو سبورت" فعنونت في غلافها "يوفنتوس +11.. كانسيلو الرائع، البديل البرتغالي يغير بطل إيطاليا، نزل من على مقاعد البدلاء ولاتسيو متقدم 1-0، عادل النتيجة وتسبب في ركلة جزاء تحقق بها الفوز".

وتابعت: "أتالانتا، عودة لا يحلم بها.. من 3-0 إلى التعادل 3-3 مع روما: وزاباتا لا يتوقف".

وختمت: "تورو العظيم، أخيرًا هزموا ناد كبير بأداء رائع: هدف من إتزو كان حاسمًا، تورينو يسقط إنتر ميلان".