كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - صحف إيطاليا تنشغل بريمونتادا يوفنتوس وأتالانتا
صحف إيطاليا
اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بفوز يوفنتوس على لاتسيو 2 ـ 1، بعد تأخره بهدف، بالجولة 21 من الكالتشيو.
وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "البيانكونيري لا يرحم، عاد أمام لاتسيو في معقله وقلب النتيجة إلى 2-1، الآن يتصدر بفارق 11 نقطة عن نابولي، بثنائية البرتغاليين كانسيلو وكريستيانو: 19 انتصارا من 21 مباراة".
وأضافت "عرض مجنون، دجيكو يقود روما للتقدم 3-0، قبل أن ينجح أتالانتا في التعادل 3-3، ودي فرانشيسكو غاضب".
وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "إنهم يعانون، يكافحون، يتغيرون ويفوزون.. لا يمكنك الفوز عليهم.. عودة قاسية من يوفنتوس أمام لاتسيو، الذي سيطر لحوالي 75 دقيقة".
وأضافت: "ماروتا الأولى.. بيريسيتش وكاندريفا يريدان الرحيل.. وإنتر يسقط أمام تورينو بهدف نظيف".
وواصلت الصحيفة: "روما بلا روح، ثنائية دجيكو وهدف الشعراوي منحوا الجيالوروسي التقدم 3-0، قبل أن يختفي ويتعادل أتالانتا 3-3".
أما صحيفة "توتو سبورت" فعنونت في غلافها "يوفنتوس +11.. كانسيلو الرائع، البديل البرتغالي يغير بطل إيطاليا، نزل من على مقاعد البدلاء ولاتسيو متقدم 1-0، عادل النتيجة وتسبب في ركلة جزاء تحقق بها الفوز".
وتابعت: "أتالانتا، عودة لا يحلم بها.. من 3-0 إلى التعادل 3-3 مع روما: وزاباتا لا يتوقف".
وختمت: "تورو العظيم، أخيرًا هزموا ناد كبير بأداء رائع: هدف من إتزو كان حاسمًا، تورينو يسقط إنتر ميلان".
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