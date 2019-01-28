كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - دراسة تحذر من نوبات العمل الليلية.. قد تؤدي لتلف الحمض النووي

حذرت دراسة من أن قلة النوم الملائم واليقظة الليلية يمكن أن تسبب تلفًا في بنية الحمض النووي البشري وتؤدي إلى العديد من الأمراض، بما فيها السرطان والسكري، فضلًا عن الأمراض القلبية الوعائية والعصبية والرئوية.

وأوضحت الدراسة - التي نشرت في المجلة الأكاديمية للتخدير - أن تعبير الجين لإصلاح الحمض النووي أقل في الأساس بين العمال الذين يعملون ليلا وينخفض بشكل أكبر في من يحرم بشكل كبير من النوم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المطلوب منهم العمل طوال الليل أظهروا انقطاعًا أكبر بنسبة 30٪ من الحمض النووي بالمقارنة مع غير المطلوبين للعمل بين عشية وضحاها، وهذا الضرر الناتج عن الحمض النووي يزداد بنسبة تزيد على 25٪ بعد ليلة من الحرمان الشديد من النوم.

وقال س. شوي باحث مشارك في جامعة هونغ كونغ إن "تلف الحمض النووي هو تغيير في البنية الأساسية له والذي لا يتم إصلاحه"، مضيفا "أن فواصل الدعامات المزدوجة خطيرة بشكل خاص حيث أن فشل الإصلاح يسبب عدم الاستقرار الجينومي وموت الخلايا، في حين يمكن أن تؤدي حالات الإهمال إلى أحداث غير مناسبة للانضمام، والتي عادة ما تكون أساسًا للتحول المولد للأورام".