كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - أسعار البيض اليوم الإثنين الموافق 28/1/2019



ننشر لكم أسعار البيض في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 28/1/2019: أسعار البيض اليوم الإثنين 28-1-2019: البيض الأبيض 32.5 جنيها البيض الأحمر 33.5 جنيها البيض البلدي 37.5 جنيها

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