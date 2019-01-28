كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - «سليمان» يقود تدريبات ثنائي حراسة المرمى

حراس مرمى الأهلي

قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان، صباح اليوم الإثنين خلال مران الغائبين عن مباراة وادي دجلة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الإثنين على إستاد بتروسبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا أمس استعدادا لمواجهة وادي دجلة الليلة.