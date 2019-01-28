كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - أسعار الدواجن اليوم الإثنين - الكيلو بـ23 جنيهًا



شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 28-1-2019، استقرارا ملحوظا في الأسواق، وهي الحالة التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق، والتي تحدد أسعارها وفقًا للعرض والطلب، وتعمل الغرف التجارية على تفعيل بورصة الدواجن. نقدم أسعار الدواجن اليوم الإثنين 28-1-2019: النوع سعر الكيلو بالجنيه صدور البانيه 61 جنيها "وراك الفراخ" 22 جنيها الدواجن البيضاء 23 جنيها الدواجن البلدي 30 جنيها الدواجن "الساسو" 25 جنيها

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدواجن اليوم الإثنين - الكيلو بـ23 جنيهًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.