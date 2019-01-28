كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - بريطانيا تشيد سجن فندقي.. بلاي ستيشن وملاعب كرة قدم

تستعد بريطانيا لتشييد سجن فاخر، يضم العديد من المرافق الترفيهية كملاعب كرة القدم والصالات الرياضية وألعاب الفيديو، بقيمة تصل إلى 91 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب سكاى نيوز، سيستوعب السجن 1400 سجين، وسيضم 6 ملاعب كرة، فضلا عن حدائق ومراكز لياقة بدنية، حسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسيتم تشييد السجن، الذي سيحظى بنوافذ بلا قضبان معدنية، على مقربة من سجن "إتش إم بي فول ساتون" بمدينة "إيست يوركس" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن اسمه، أن "ألعاب الفيديو التي ستتاح للمساجين لن تكون متصلة بالإنترنت، لتجنب إتاحة الفرصة للسجناء بالتواصل مع مجرمين آخرين، كما سيتم أولا تقييم الألعاب التي سيسمح بها".

وسيستقبل السجن أخطر المساجين في البلاد، بحسب الصحيفة البريطانية، التي أشارت أن العاملين على المشروع يأملون في أن تساعد الرفاهية التي ستتوفر فيه في "تحسين سلوك المساجين وإعادة تأهيلهم".

من جهة أخرى، يعارض كثيرون لمثل هذه المشاريع، مستشهدين بما جرى في واحد من السجون المميزة التي افتتحت قبل عام ونصف تقريبا، الذي شهد انتشارا كبيرا للمخدرات والعنف واستياء في صفوف العاملين به، مع فشل كل ما تم تقديمه من تسهيلات في تغيير سلوك المساجين.

ويمثل مشروع السجن الفاخر الجديد، جزءا من استراتيجية تتبناها الحكومة البريطانية، لبناء 4 سجون جديدة في بريطانيا، ستستوعب 10 آلاف سجين بحلول عام 2020، وبقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني.