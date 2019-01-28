كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - ضبط محام متهم فى تزوير إيصالات أمانة بقنا



ضبطت أجهزة الأمن بفرشوط، محاميا، متهما فى تزوير إيصالات أمانة والاشتراك في عملية اختلاس مع آخرين بمركز فرشوط. تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بضبط ك.م.ا " محام" تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة تزوير إيصالات أمانة والمشاركة في عملية اختلاس. أحيل المتهم لنيابة نجع حمادي، والتي قررت إخلاء سبيله لحين ورود تقرير قسم الأبحاث والتزوير.

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