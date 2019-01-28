كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - مصرع مزارع صدمته سيارة نقل بـ طوخ



لقى مزارع مصرعه بعد أن صدمته سيارة نقل خلال قيادته دراجة نارية على طريق "الدير – طوخ" تم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق "الدير – طوخ" تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز وتبين أنه خلال سير سيارة نقل قيادة "إيهاب. أ" 33 عامًا، على طريق "الدير – طوخ" اصطدمت بدراجه نارية مرخصة قيادة "عبدالباقي. ع" 54 عاما مزارع ولقي الأخير مصرعه في الحال إثر إصابته بنزيف في المخ تم التحفظ على السيارة وقائدها وصرحت النيابة بدفن الجثة

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