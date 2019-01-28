كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - عبور 127 سفينة قناة السويس خلال 3 أيام

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة شهدت خلال الــ3 أيام الماضية، من الجمعة، وحتى أمس الأحد، عبور 127 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 8 ملايين طن.

وقال مميش، إن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشرًا مهما يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى.

وأضاف أن الهيئة تتبع سياسات تسويقية جاذبة؛ لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلا من الطرق البديلة الأخرى.