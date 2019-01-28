كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - مركز السموم بالإسكندرية يحذر من سمكة الأرنب: تسبب الوفاة

شهدت أسواق الإسكندرية مؤخرًا انتشارا كبيرا وملحوظا لسمكة الأرنب السامة التي تسمى "السمكة القاتلة" لاحتوائها على نسبة سموم عالية تؤدي إلى وفاة من يتناولها في كثير من الأحيان.

وأوضح بيان، الاثنين، أنه بالتنسيق مع الحملات الأمنية التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية ومديرية التموين حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من سمكة الأرنب التي أطلق عليها اسم "السمكة القاتلة"، مؤكدًا خطورتها الشديدة على صحة المواطنين.

وفي بيان للمركز قالت الدكتورة نانسي أسامة، بمركز السموم بالإسكندرية، إن السمكة تحتوي على غدد ذات نسبة سم عالية، لافتةً إلى أن النسبة الأكبر من السم توجد بالكبد والأمعاء والخياشيم وتحت الجلد.

وأشارت "أسامة"، إلى أن أعراض تناول السمكة تتمثل في أن المريض يصاب بصداع ودوار وغثيان، فضلا عن حدوث تنميل مفاجئ في الوجه واللسان والشفتين، وارتخاء في العضلات والمفاصل، وأحيانا تظهر في شكل أكثر حدة تتمثل في آلام عضلية وهبوط في ضغط الدم وشلل مفاجئ وتوقف الجهاز التنفسي والتسبب في الوفاة.

وأكدت أن سم سمكة الأرنب لا يتأثر بالطهي ويظهر خلال مدة تتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات.

وشدد مركز السموم بطب الإسكندرية على المواطنين بتجنب تناول أسماك غير مضمونة المصدر، وعدم البحث عن أرخص الأنواع لأنه قد يكون مميتا، وخاصة مع عدم وجود مصل مضاد لسمية سمكة الأرنب.