كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - استقرار أسعار الحديد اليوم بالأسواق

استقرت أسعار الأسمنت والحديد، اليوم الاثنين الموافق 28-1-2019، بالسوق بعض انخفاض الأسعار المتداولة للأسمنت 20 – 30 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وثبات أسعار الحديد عند مستوياتها المعلنة منذ بداية الشهر مع توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية الشهر، بحسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

ويتراوح متوسط سعر البيع للحديد تسليم أرض المصنع بين 10.900 ألف جنيه للطن كأقل سعر و11.600 ألف جنيه للطن أعلى سعر، حيث خفضت بعض شركات الحديد "الاستثمارى" التى تعتمد على استيراد خام البيليت والقيام بعملية الدرفلة بتحويله إلى حديد تسليح، بإجمالى 300 جنيه الأسبوع قبل الماضى.