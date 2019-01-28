كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 12:28 مساءً - قبر "طنطور فرعون" بـالقدس الذي يضم رفات نبي الله زكريا.. اتفرج

البشاير

قالت عبير أبو زياد، الخبيرة الاثرية الفلسطينية، إن هناك قبرين أحدهم يضم رفات نبي الله زكريا الذي يقع بوادي قدرون بمدينة القدس، لافتة إلى أن الوادي يحوي الكثير من المقابر التي شيدت على الطراز المصري القديم.

وأضافت أبز زياد، خلال لقائها بالإعلامي أحمد البديري، بالتقرير الذي اذاعه برنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن فلسطين تأثرت بالحضارة اليونانية والرومانية والفرعونية والسورية نظرًا لموقعها الجغرافي، موضحًة أن العمارة المصرية تركت بصماتها في هذه الفترة التاريخية.

وأشارت الخبيرة الاثرية إلى أن نبي الله زكريا عاش ودفن في القدس في حقبة القرن الأول الميلادي، لافتةً إلى أنه من الأرجح أن يكون قبر طنطور فرعون هو قبر نبي الله زكريا نظرًا لاكتمال بناءه وعظمته وشكله الجمالي.