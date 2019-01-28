انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 12:26 مساءً - تُوفي فجر اليوم الاثنين، رئيس المجلس (المحكمة) الدستوري الجزائري مراد مدلسي، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد معاناة مع المرض، حسب مصادر إعلامية وسياسية.

وستقام جنازة مدلسي بعد ظهر اليوم، بمقبرة بن عكنون في العاصمة.

وجاءت وفاة مدلسي، بالتزامن مع انطلاق سباق انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في 18 أبريل المقبل، والتي يعد دور هيئته فيها محورياً.

وخلال الأيام الماضية، تم تداول معلومات في الجزائر عن نقل مدلسي، للعلاج بالخارج، عاد بعدها إلى الجزائر في وضع صحي حرج.

وعُيّن مدلسي، أحد الشخصيات المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيساً للمجلس الدستوري في سبتمبر 2013، خلفاً للطيب بلعيز.

والمجلس الدستوري بالجزائر أعلى هيئة قضائية في البلاد، ويتولى مراقبة صحة الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ويتلقى الطعون المقدمة بشأنها، ويعلن نتائجها النهائية، كما ينظر في مدى دستورية القوانين.

وتعود للمجلس صلاحية البت في القائمة النهائية للمترشحين لمنصب الرئاسة، بعد دراسة ملفاتهم، علماً أن هذه الهيئة أعلنت سابقاً أن 3 مارس المقبل سيكون آخر أجَل لتقديم ملفات الترشح أمامها.

ومراد مدلسي وُلد في 1943، بولاية تلمسان، غربي الجزائر، وشغل سابقاً عدة مناصب وزارية وحكومية.

يشار إلى أن صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري في الجزائر تعود حصرياً لرئيس الجمهورية.