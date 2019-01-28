بالصور| "أسماء" تصنع الحقائب من "جلود الحيوانات" وتسوقها على "فيسبوك"

من جلود الحيوانات تبدع لتنتج حقائب يدوية من تصميمها تحمل "البراند" الخاص بها، على الرغم من دراستها للتجارة إلا إنها قررت العمل بالهواية المفضلة بالنسبة لها والتي قد تبدو شاقة ومتعبة للكثيرين، أسماء سعيد، زواجها وإلتزامها بالكثير من الحقوق لطفلين صغيرين لم يكونوا عائقاً أمام تحقيق حلمها قائلة: "بعمل شنط جلد من البيت والأولاد جنبي.. مبحبش اقعد من غير شغل".

لم يكن الزواج نهاية المطاف بالنسبة لها بل كان بداية لمرحلة جديدة بحياتها، بحسب وصف "أسماء": "بحاول طول الوقت إني أشغل وقت الفراغ بتاعي في حاجه مفيدة"، فى البداية تقوم "أسماء" بجلب الجلود من المدابغ متابعة: "جلود حيوانات أنا اللي بنضفها وأخرمها وأصمم ليها الباترون وأخيطها وأعمل ليها الفينش النهائى عشان تخرج للنور".

لم يكن أحد يتوقع نجاح "أسماء" في تحقيق شهرة بتصنيع الحقائب بوقت قصير موضحة: "أنا بقالي تقريبا 4 شهور دلوقتي بقى ليا البراند بتاعتي بتحمل حروف AS.. ده نجاح أنا ذات نفسي مكنتش متوقعاه".

تجلس "أسماء" أمام أدواتها والماكينة الخاصة بها لساعات طويلة حتى تخرج التصميم الذي تريده وتقوم بعملية توزيعه: "الشنطة بتاخد مني أسبوع وأحيانا كتير أقل لكن بحكم إني بنشغل بالأولاد وعاوزة يكون المنتج بتاعي متقن في نفس الوقت فبتأخر شوية".

تقوم "أسماء" بتسويق المنتجات الخاصة بها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" قائلة: "في أودرات بطلعها من صفحتي وكمان أخويا عنده محل في الهانوفيل بإسكندرلية بسوق وبعرض عنده الشغل بتاعي".

وتتراوح أسعار الحقائب بين 100 و250 جنيها مختتمة حديثها للـ"وطن": "الخامات غالية جدا وأنا بشتغل بجلود طبيعية المبلغ اللي باخده مش غالي يا دوب المصنعية".

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