5 أطعمة تساعد على إدرار الحليب خلال فترة الرضاعة.. السبانخ في المقدمة

تلعب التغذية المتوازنة دورًا هامًا في إمداد الجسم بالطاقة التي تحتاجها الأم لإتمام عملية الرضاعة، ومن الأغذية التي تساعد في إدرار حليب الثدي، وتساعد على إمداد المولود بالحليب الطبيعى، كما ذكرها موقع "Authority Nutrition":

1- السبانخ

توفر الخضروات الورقية وخاصة السبانخ توليفة متميزة من المعادن وخاصة الحديد الذي يحمي الأم من الأنيميا، ويلبي احتياجات إنتاج حليب الثدي.

2- الشمر

بذور الشمر من الأعشاب التي تزيد إدرار حليب الأم، ويمكنك استشارة الطبيب بخصوص عدد الأكواب الذي يمكنك تناوله من الشمر في اليوم وخلال الأسبوع.

3- المكسرات

تحتوي المكسرات على عناصر هامة وضرورية لإنتاج حليب الأم، مثل دهون أوميجا 3، والسيروتونين.

4- بذور اليقطين

"اللب الأبيض" أو بذور القرع أو اليقطين مصدر هام لدهون أوميجا 3 ولمعادن ضرورية للتوازن الغذائى.

5- الأرز البني

الحبوب الكاملة غير المقشورة مثل القمح الكامل الذي يصنع منه الخبز الأسمر، والأرز البني مصدر لفيتامينات "ب".

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