بالصور| أمريكية تنزل من سيارتها وترقص بين "الثلوج" للترفيه عن أبنائها

حاولت سيدة تدعى ويندي تشوب جوسيت، من ولاية كولورادو الأمريكية، الترفية عن نفسها وعن أبنائها أثناء مكوثهم في الطريق المزدحم الذي يكسوة الثلج، لمدة وصلت 4 ساعات والنصف، بعد إصابتهم بالملل واليأس نتيجة طول فترة الإنتظار.

نزلت "ويندي" من سيارتها وعلى أنغام "Backstreet Boys"، بدأت الرقص وهي تضحك وتبتسم، وتقوم بحركات راقصة على الموسيقى، بحسب ماذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

غضب ابنها الأكبر منها لما بدر منها بنزولها من سيارتها ورقصها في الطريق، وكانت تدعوه للانضمام إليها، لكنه لم يستجيب لها.

ذكرت "ويندي" أنها بدت وأنها مثل كائنات الزومبي بلا حراك، مع استمرار تساقط الثلوج، دون أي نهاية واضحة في الأفق، فخرجت من السيارة وقررت الترفيه عن الجميع.

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