«سعاد» تقيم دعوى «خلع»: «بيشرب بيرة وأفقد أختي عذريتها»

بعد 7 سنوات من الزواج، أقامت «سعاد. أ» 28 عاما، دعوى خلع ضد زوجها «محمد. م» 31 عامًا، سائق ميكروباص، بعدما اتهمته بالتحرش والتعدي الجنسي على شقيقتها الصغرى «صفية» 16 عامًا، في منزل الزوجية.

بدأت الواقعة عندما اكتشفت الزوجة العشرينية، تحرش زوجها بشقيقتها عند زيارتها، تروي «سعاد» لـ«هن»: «بشتغل دادة في حضانة وعندي 3 عيال كنت متعودة أخد الولد الكبير وأختي كانت بتيجي الصبح تقعد معاهم لما أنزل الشغل لأن ابني الصغير عنده أقل من سنة وبنتي 3 سنين فمقدرش أنزلهم الصبح في البرد.. من فترة بدأت أختي تضايق ومش عايزة تيجي عندي وتقولي هاتي العيال في الأول زعلت منها فرجعت تاني بس لاحظت تصرفات غريبة من جوزي وهي بقت تتكلم عنه وحش ومضايقة من وجوده وتقولي صحيه ينزل معاكي الصبح عشان هو كان ورديته بالليل على الميكروباص».

وتابعت «سعاد»: «في يوم رجعت لاقيتها قافلة على نفسها الباب بالمفتاح ولما سألتها بتعملي إيه خافت وعيطت جامد.. مكنتش فاهمة لكن قالتلي إن جوزي كان شارب حشيش وبيرة واعتدى عليها جنسيا وأفقدها عذريتها.. طردته من البيت وطلبت الطلاق ولما رفض رفعت عليه خلع عشان أفضحه وانتقم منه».

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