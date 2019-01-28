مازال اسم الفنانة رانيا يوسف يثير الجدل من جديد، خاصةً بعد انتشار فيديو إباحي نسبه البعض لها، وهو الأمر الذي جعلها الأكثر بحثًا وتداولًا عبر محرك البحث "جوجل".
وعلق طليقها السابق رجل الأعمال طارق عزب، ولأول مرة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على الواقعة قائلًا: "لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطي ده و بعض الناس تنقل وتروج للكذب والافتراء بالسهولة دي يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع".
وتابع "عزب": "رانيا يوسف الإنسانة والفنانة المحترمة حتظل أكبر من السفه وانعدام الأخلاق عند البعض".
وكان رانيا أجرت مكالمة تليفونية مع الإعلامى"عمرو اديب" وأكدت أن الفيديو المنسوب لها هو فيديو مزيّف والفتاة الموجودة فيه لا تشبهها والأمر كله مفبرك.
كانت هذه تفاصيل خبر طليق رانيا يوسف يدعمها بعد أزمة الفيلم الإباحي: "فنانة محترمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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