بالصور| منها "النيود" و"الكشمير".. أفضل صيحات مكياج الـ"مونوكروم"

لازالت صيحة الـ"مونوكروم"، أو مكياج اللون الواحد، تسيطر هذا الموسم، خاصة إنه يمكن تنسيقه بالنهار أو المساء، مع الاختيار الدقيق للون الأنسب للملابس.

كما يمكن تطبيق عدة درجات متفاوتة من اللون الواحد على الجفون، مع تنسيقه مع "بلاشر" بإحدى درجات ظلال الجفون، وأحمر شفاه ملائم لهما.

وتعد أشهر الألوان التي يمكن تطبيقها مع صيحة "المونوكروم"، "الخوخي، درجات البُني، النيود، والكشمير، والمارون".

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