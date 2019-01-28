إيما ويليس في إطلالة جذابة خلال برنامج The Voice

إيما ويليس هي المذيعة المفضلة للكثيرين والتي تقدم العديد من البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة مثل Big Brother والآن The Voice UK، لكن بصفتها عارضة أزياء سابقة لا تزال تتمتع بجاذبية خاصة وأسلوبا مميزا في اختيار أزيائها، وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج The Voice ، ارتدت إيما بدلة أنيقة سوداء والتي لفتت أنظار معجبيها.

لم تخطئ إيما ويليس البالغة من العمر 42 عامًا أبدًا في مجال الموضة وعند اختيارها لأزيائها، ففي حفل توزيع جوائز التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي ، ظهرت بتصفيفة ولون شعر جديدين وفستانا جديدًا أنيقًا، من تصميم أليكس بيري والذي يتميز بوسادات كتف وغطاء أسود أنيق ينسدل ليغطي ظهر إيما بشكل مثالي.

و في حلقة هذا الأسبوع من برنامج The Voice ، قامت إيما بتبديل الفستان الأنثوي الرائع على مظهر أكثر ذكوري حيث ارتدت بدلة أنيقة.

إيما المولودة في برمنغهام هي من عشاق البدلات الذكورية،ارتدت طباعات ليوبارد ونسخة مخملية حمراء في الماضي وفي حلقة يوم السبت من The Voice ، ارتدت بدلة أنيقة من تصميم بول سميث، كانت سوداء ، مع خيوط خفية من الأحمر والأخضر، ضيقة أظهرت جسد إيما المتناسق .

ونسقت بدلتها مع بلوزة سوداء على شكل حرف V وزوج من الأحذية الحمراء المدببة.

هناك عدد من أزواج الأحذية ذات الكعب المدبب الأحمر على موقع Kurt Geiger، والتي تأتي بتخفيض من 69.00 إلى 49.00 جنيها إسترلينيا ، وتتوفر أيضا مجموعة باللون الأسود والرمادي والذهبي والنبيذي.

وتألقت إيما أيضًا بالمكياج اللامع مع بدلتها، بفضل فنانة الماكياج أماندا بوين، كما تم تصفيف شعرها القصير المميز من قبل لويس بيرن، مما يساعد على إظهار وجهها واضحًا.

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