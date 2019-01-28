كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - المالية: طرح سندات دولية صديقة للبيئة "Green Bond"

تعتزم وزارة المالية إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالى 2018/ 2019.

كما تعتزم الوزارة بعد ذلك طرح سندات دولية صديقة للبيئة "Green Bond"، وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الآسيوية.

قامت وزارة المالية بطرح عدد ثلاثة مناقصات لاختيار المستشارين القانونين "المحلى والدولى" ومجموعة البنوك "مديرى الطرح" عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة فى تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنيًا، هذا وقد ورد للوزارة 36 عرضا فنيا وماليا طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط.

تم أمس الاحد 27 يناير 2019 الانتهاء من أعمال فحص العروض المقدمة للوزارة فى هذا الشأن وقد تمت الترسية على عدد واحد مستشار قانونى محلى ومستشار قانونى دولى لتمثيل وزارة المالية فى جميع إصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالى 2018/2019، بجانب اختيار عدد 4 بنوك استثمارية دولية "للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكى" وكذلك 4 بنوك استثمارية دولية "للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو" وهم كالتالى:

مكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة – مستشار قانونى محلى.

مكتب Dechert - مستشار قانونى دولى.

مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى وهى "Citi Bank – JP Morgan – HSBC – Goldman Shachs".

مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة باليورو وهى "BNP Paribas – Natixis – Alex Bank “San Paolo” – Standard Chartered".

وسيتم الاستعانة بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر للمعاونة فى كلا الطرحين.