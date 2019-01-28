كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية بسبب الأمطار
انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم،بسبب الطقس السيئ، دون حدوث إصابات.
تلقى قسم شرطة اللبان بلاغا يفيد سقوط عقار رقم 4 مكرر شارع إسماعيل مهنا، ملاصق لمحطة وقود، وانتقل العميد أحمد الفيومي مأمور القسم، ومسئولو حي الجمرك إلى موقع الحادث.
وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم، مكون من 3 طوابق، خال من السكان، دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة له.
وتبين أن العقار صادر له قرار هدم من الحي منذ عام 1997 ولم يُنفذه المُلاك.
جار إزالة الأجزاء الخطرة وغلق الشارع تأمينًا للمارة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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