كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - استقرار أسعار الأسماك اليوم .. والبلطي بـ23 جنيها

تباينت أسعار الأسماك، اليوم الإثنين، داخل أسواق العبور والجملة، وسجّل سعر كيلو البلطي 23 جنيها، والبلطي نمرة 2 بـ20.50 جنيه، والبلطي نمرة 3 بلغ 9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ45 جنيهًا، والبياض البلدي بـ35 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 45 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 150 جنيهًا والمرجان 45 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 نحو 320 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا، والدنيس بـ90 جنيهًا، والبربون 35 جنيهًا.

كما تراوح سعر الوقار ما بين 40 إلى 80 جنيهًا، والسردين مجمد 25 جنيهًا، والقراميط بسعر 20 جنيهًا، والبوري بسعر 44 جنيهًا.