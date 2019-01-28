كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - علاج 12 ألف نخلة مصابة بالسوسة الحمراء وتكثيف لجان المكافحة

أكد تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن مكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن عدد النخيل المصاب بلغ 12 ألف و822 ، وعدد النخيل المعالج 12 ألف 199 نخلة وعدد النخيل المقلع بلغ 527 نخلة، وتحت التلقيع 96 نخلة.

فيما تواصل الإدارة المركزية لمكافحة الافات، العمل من خلال الاستعانة بأحدث الأجهزة لحقن المبيد داخل النخيل للقضاء على الآفة، والاستعانة بحفارات لتقليع ودفن النخيل المصاب خاصة المحافظات التى تكثر بها زراعته، بمناطق سيوة والإسماعيلية والجيزة للحفاظ على الثروة القومية للنخيل فى مصر، وزيادة إنتاج التمور.

قال الدكتور ممدوح السباعى،رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، في تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك متابعة دورية للتصدى لآفة السوسة الحمراء فى النخيل بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات بسوسة النخيل الحمراء ومساعدة الفلاحين وصغار المزارعين فى عمليات المكافحة وزيادة الوعى بخطورة الآفة وطرق القضاء عليها.

وأضاف رئيس مكافحة الآفات، أن الإدارة تقوم حاليا بتكثيف لجانها المرورية اليومية على مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ أعمال مكافحة ورصد آفة سوسة النخيل على الطبيعة ورصد مستوى الإصابة وتذليل كافة العقبات التى تواجه أعمال المكافحة للحد منها والنهوض بإنتاجية التمور.

وتابع "السباعى" ، أنه كلف لجان الرصد والمكافحة بإجراء الفحص الدورى لأشجار النخيل بانتظام مرة كل شهر ومتابعة العلاجات التى تتم باستخدام أجهزة الحقن الهيدروليكي، ومتابعة التخلص من بقايا النخيل المصاب بالطرق الفنية من حيث الدفن والغمر بمحلول الرش والسولار، وكذا ضرورة تدريب المزارعين على كيفية تكريم النخيل والاستفادة من مخلفاته.