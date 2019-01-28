كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - الجيش الليبى ينجح فى تصفية قيادى بارز بتنظيم القاعدة

أعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، مقتل القيادي في تنظيم القاعدة، عادل أحمد العبدلي، المكنى أبو الزبير الليبي، في مدينة سبها، ضمن عملياته العسكرية لتطهير الجنوب الليبي من الإرهاب.

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إنه "تمت تصفية هذا الإرهابي الخطير، أثناء مداهمة وكر للإرهابيين في حي حجارة بمدينة سبها".

وأوضح المسماري أن العبدلي يعد من العناصر الإرهابية الخطيرة، وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا عام 2004، حيث سجن في سجن "أبو سليم".

وبعد الإفراج عنه عام 2011 إثر سقوط نظام معمر القذافي، عاد العبدلي وأصبح من العناصر النشطة، خاصة في التجنيد ونقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا، حيث امتدت علاقته إلى جبهة النصرة بسوريا، كما أنه يرتبط بالإرهابي عبدالمنعم الحسناوي، المعروف بـ"أبوطلحة الليبي"، الذي تم القضاء عليه قبل أكثر من أسبوع، من طرف قوات الجيش الليبي.

ويمثل مقتل أبو زبير الليبي، وقبله أبو طلحة والمهدي دنقو ومعهم قيادات أخرى مصنفة خطيرة، أقوى ضربة لتنظيم القاعدة في المغرب العربي منذ سنوات، خاصة أنها تأتي في وقت تصاعد فيه نشاط التنظيم جنوب ليبيا وفي منطقة الساحل والصحراء الإفريقية.