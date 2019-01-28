كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - ميسي ومبابي يواصلان الصراع على قمة الحذاء الذهبي.. وصلاح يتراجع

محمد صلاح

واصل الثنائي "ليونيل ميسي" و"كيليان مبابي" الصراع على قمة هدافي الدوريات الأوروبية لحصد جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2018-2019.

ونجح الأرجنتيني والفرنسي في إضافة هدف جديد خلال مباريات جولة هذا الأسبوع في بطولتي الدوري، حيث وصل "ميسي" إلى هدفه 19 و"مبابي" لهدفه 18 وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

بينما تراجع "محمد صلاح" مركزاً عن الأسبوع الماضي لتأخير إقامة مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي بداية الأسبوع، ليظل رصيده عند 16 هدف.

وأليكم ترتيب أفضل 10 هدافين بالدوريات الأوروبية:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) – 19 هدف "38 نقطة".

2- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 18 هدف "36 نقطة".

3- فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) - 16 هدف "32 نقطة".

4- محمد صلاح (ليفربول) – 16 هدف "32 نقطة".

5- ليليو (نومي كالجيو) – 31 هدف "31 نقطة".

6- مباي دياني (قاسم باشا) – 20 هدف "30 نقطة".

7- بيجلاريشفيلي (فلورا تالين) 30 هدف "30 نقطة".

8- لويس سواريز (برشلونة) 15 هدف "30 نقطة".

9- باولينيو (هاكين) 20 هدف "30 نقطة".

10- دوفان زاباتا (أتلانتا) 15 هدف "30 نقطة".