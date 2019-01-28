كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - بالمستندات .. اتحاد المعاشات : مبادرة عاجلة من السيسي لحل أزمات أصحاب المعاشات



بالمستندات .. اتحاد المعاشات : مبادرة عاجلة من السيسي لحل أزمات أصحاب المعاشات بالمستندات .. اتحاد المعاشات : مبادرة عاجلة من السيسي لحل أزمات أصحاب المعاشات بالمستندات .. اتحاد المعاشات : مبادرة عاجلة من السيسي لحل أزمات أصحاب المعاشات طالب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإعلان عن مبادرة لحل أزمات أصحاب المعاشات. وأوضح الاتحاد في بيان له، أن الاتحاد بحاجة لمبادرة تعيد لأجيال متعاقبة حقوقهم المهدرة، وأن ترد إليهم أموالهم "المادة 17 من الدستور"، أن تخضع الحكومة لحساب عسير لتهميشها هذا الملف الذي لم يعد خافياً على أحد أنه لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو التسويف، متسائلًا فهل يتوجه الرئيس إلى الحكومة بمبادرة تحرك المياه الساكنة لملف المعاشات؟.



كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات .. اتحاد المعاشات : مبادرة عاجلة من السيسي لحل أزمات أصحاب المعاشات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.