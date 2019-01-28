كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - وزير القوى العاملة يسلم 10 ماكينات للمرأة الأسوانية المعيلة

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، 10 ماكينات خياطة وسرفلة للمرأة الأسوانية المعيلة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا للتيسير عليها لرعاية الأسرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

و تسلمت الماكينات، كل من حمدية شفيق توفيق على، وانتصار عبد الفتاح مرسى، وصباح رجب طه الشافعى، وحنان كريم احمد، ورشا جمال محمد غلاب، وهند على حامد، ونرمين حسن ابراهيم، ومديحة محمد سليم يوسف.

جاء ذلك خلال زيارة وزير القوي العاملة لمحافظة أسوان التي تستمر يومين في إطار جولة لمدن الصعيد، شملت أيضا قنا والأقصر، بحضور اللواء سيد حجازي نائب محافظ أسوان ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وتفقد الوزير ونائب المحافظ معرض المشغولات اليدوية للمرأة الأسوانية المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة ، وطلب من محافظة أسوان، ضرورة توفير مكان ثابت ودائم للمرأة المعيلة لعرض منتجاتها، فضلا عن توفير فرص تسويق هذه المنتجات لتوفير حياة كريمة لهن .

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بتدريب وإعداد المرأة المعيلة علي مستوي المحافظات لثقل مهارتهن كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنها قادرة على العمل بمهارة وحرفية.

وفي حديثه عن ذوي الاحتياجات الخاصة قال، إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لهذه الفئه من خلال 51 مركزا للتدريب تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة .