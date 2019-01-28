كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - وزير الزراعة يفتتح أول صوبة مصرية لإنتاج الخضر بزامبيا

يزور الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حاليا دولة زامبيا الشقيقة وهى تعد أول زيارة يقوم بها وزير مصرى لزامبيا منذ بدء التعاون الزراعى المشترك ما بين البلدين، لذلك حظيت الزيارة باهتمام إعلامى وسياسي كبير

أبوستيت بدأ زيارته لزامبيا والوفد المرافق له بلقاء ستيفان كامبيونجو وزير الأمن الداخلى، ومايكل كاتامبو وزير الزراعة وكابامبا مولينجا وزيرة الثروة السمكية و الإنتاج الحيوانى وذلك على مأدبة عشاء عمل أقامها السفير المصرى أحمد مصطفى بمقر إقامته هناك.

وفى اليوم الثانى تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة جديدة على 600 هكتار لإنتاج تقاوى الأصناف و الهجن المصرية بمنطقة موكوشى بعد النجاحات التى حققتها المزرعة الأولى بمنطقة مومباشى.

أبوستيت قام بافتتاح أول صوبة زراعية لإنتاج شتلات الخضر من الهجن و الأصناف المصرية من الطماطم والكرنب و البطيخ والبصل بمنطقة شانياما.

كما تم تفقد حقول فول الصويا و الذرة الشامية و المانجو والعنب والخضروات بمزرعة مومباشى فى أول زيارة يقوم بها وزير مصرى منذ بدء العمل بها حيث يتم الاستفادة من الخبرات المصرية فى نقل تكنولوجيا الإنتاج الزراعى و تدريب المحكوم عليهم على المهارات الزراعية وتأهيلهم للعمل تمهيدا لاندماجهم فى المجتمع.

ويقول ابوستيت انه يتم حاليا تنفيذ حقول إرشادية للمزارعين وإمدادهم بالشتلات لزراعتها بأراضيهم وأن المزرعة الأولى الممتدة على مساحة 200 هكتار حققت خلال عام 2018 أرباحا بلغت 120 ألف دولار.

وأضاف أبوستيت أن كابامبا مولينجا وزيرة الثروة السمكية والانتاج الحيواني سوف تقوم بزيارة الأسبوع القادم إلى مصر لبحث التعاون المشترك بين البلدين وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال.