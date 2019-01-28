كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - إتفرج.. ظهور سحابة غريبة في أستراليا تثير الجدل على مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثيرا للجدل، أظهر سحابة دوارة في منطقة "جيرورا، نيو ساوث ويلز، أستراليا"، صورها "داميان نوكس" أثناء قضاء عطلته، وبعد نشر الفيديو على الإنترنت، حصد ملايين المشاهدات فى وقت قياسي.
وفسر الخبراء الظاهرة المعروفة باسم "السحابة الدوارة"، والتى تحدث بفعل الغيوم الناتجة عن العواصف الرعدية، وتنتج موجة جوية تنتشر لمسافات بعيدة.
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