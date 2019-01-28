كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - أودوي يتهرب من الرد على السؤال الحاسم

أودوي

مازال الغموض يحيط بمستقبل اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي، نجم تشيلسي، بعدما تقدم بطلب رسمي للرحيل عن صفوف البلوز، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أودوي قام بمنح قميصه إلى أحد الجماهير عقب نهاية مباراة فريقه مع شيفيلد وينزداي أمس، وقام بالتلويح بيديه والتصفيق للجماهير في مختلف أنحاء الملعب، وبدا وكأنه يودع عشاق ناديه.

وحول ما إذا كانت مباراة الأمس هي الأخيرة له مع البلوز، قال: "لا أعرف، ولا أستطيع أن أقول أي شيء، لكني سأواصل العمل بقوة وسنرى ما سيحدث".

ورفض كالوم الكشف عما إذا كان على اتصال ببايرن ميونخ الألماني من عدمه.

وتشير تقارير صحفية إلى رغبة العملاق البافاري في ضم أودوي في صفقة تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني.

وسجل أودوي هدفا في فوز تشيلسي بثلاثية نظيفة على شيفيلد وينزداي، أمس الأحد، ضمن الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.