كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - النجوم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديم عصام الحضري
عصام الحضري
استقر محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم المصري، على عقد مؤتمر صحفي، لتقديم صفقة الحارس المخضرم عصام الحضري، غدًا الثلاثاء، بشكل رسمي.
ومن المنتظر أن ينجز النجوم، تعاقده مع عصام الحضري، مساء اليوم الإثنين، بجلسة بين الحارس والطويلة في مقر نادي النجوم لإتمام الصفقة، بعد فسخ عقد الحارس المخضرم مع الإسماعيلي.
و أن التعاقد سيمتد لنهاية الموسم مع بند للتجديد لموسم آخر.
وكان عصام الحضري قد أعلن في الساعات الماضية تراجعه عن الاعتزال الدولي، أملًا في المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال الصيف المقبل.
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