كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - "الحياة في مصر" يفجر مأساة تفوق "طفل البلكونة"

كتب - محمد حمدي

قال عدي الألفي مدير انتاج برنامج الحياة في مصر والذي يعرض عصر كل خميس علي شاشة قناة الرافدين الفضائية ويقدمه الاعلامي عماد سليمان أن الحلقة القادمة ستشهد مفاجأة من العيار الثقيل , حيث سيعرض البرنامج مأساة لطفلين تعرضا للتعذيب الوحشي , وهي مأساة تتعدي في قسوتها الواقعة المعروفة إعلاميا بطفل البلكونة .

وأضاف الألفي أن البرنامج حرص علي عرض هذه المأساة للكشف علي مدي القسوة التي يشهدها المجتمع مؤخرا , وتسليط الضوء علي هذه الظواهر السلبية بغرض مواجهتها , لافتا أن الإعلام يجب أن يقوم بدوره البناء في الارتقاء بالأخلاق والسلوكيات , وتسليط الضوء علي المبادرات البناءه , ومنها علي سبيل المثال حملة "خليها تصدي" الأخيرة التي تم تدشينها لمواجهة المغالاة في أسعار السيارات , ولاقت نجاحا كبيرا.

من الجدير بالذكر , أن برنامج الحياة في مصر يعرض أسبوعيا ويترأس تحريره الإعلامي عماد الشاذلي ويخرجه رائف البليدي , بينما يتولي انتاجه مؤسسة الشباب نيوز الإعلامية التي يترأسها إيراهيم العدوي وعدي الألفي .