كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - الكشف على 150 حالة بقافلة جنوب الوادي الطبية بدندرة

تمكنت قافلة طبية نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، من توقيع الكشف الطبى لـ 150 حالة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وأوضح الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شارك بها أطباء من كليتي الطب والصيدلة، وتمكنت من الكشف وتقديم العلاج المجاني لـ 150 حالة في التخصصات التالية سكر والضغط 50 حالة والعظام 50 حالة والتهاب الأعصاب الطرفية 50 حالة.

وأشار الغرباوى، إلى أن القافلة تأتى فى إطار القوافل المتنوعة التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، ضمن الخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة لأبناء المنطقة المحيطة.